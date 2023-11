Röblingen am See - Der Landessportbund Sachsen-Anhalt will in Halle ein „Haus des Sports“ als neues Verwaltungsgebäude bauen. Das hat der Hauptausschuss am Samstag in Röblingen am See (Landkreis Mansfeld-Südharz) beschlossen, wie der Verband mitteilte. Außerdem wurde der Haushalt 2024 auf den Weg gebracht. Von den rund 32 Millionen Euro sollen rund 8,4 Millionen Euro an die Kreis- und Stadtsportbünde gehen. Für den Trainerpool sind rund 4,1 Millionen Euro und für die Landessportschule in Osterburg rund 4,3 Millionen Euro eingeplant.

„Die Mitgliederzahlen im organisierten Vereinssport sind wieder höher als vor der Corona-Pandemie“, sagte Präsidentin Silke Renk-Lange. „Das Interesse der Sachsen-Anhalter an Sport und Bewegung in der Gemeinschaft ist ungebrochen. Und auch für die Probleme wie die Auswirkungen der Energiekrise haben wir gemeinsam mit dem Land Lösungen für unsere Vereine gefunden.“