Gewalt ist auch im Sport ein Problem. Opfer bekommen in Berlin durch eine Kooperation mit Experten nun ein Hilfsangebot durch den Landessportbund.

Berlin - Der Landessportbund Berlin will Opfer von Gewalt im Sport besser schützen und intensiviert daher die Kooperation mit der Organisation Weißer Ring. „Wir möchten Betroffene zum Reden ermutigten, aktiv über Beratungs- und Unterstützungsangebote informieren und den Betroffenen an ihren Bedürfnissen ausgerichtete Hilfen zukommen lassen“, sagte LSB-Präsident Thomas Härtel zu einer neuen Kooperationsvereinbarung.

Der Weiße Ring ist ein Verein, der Opfer von Gewalt berät und unterstützt. „Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden, sollte es zu Straftaten im Sport trotz dieser Bemühungen kommen, an der Seite der Opfer stehen. Unser Wissen und unsere Möglichkeiten stellen wir dabei mit Herz und Tatkraft gern zur Verfügung“, sagte die Berliner Landesvorsitzende des Weißen Ringes, Manuela Krahl-Röhnisch.

Betroffene von Straftaten werden künftig vom LSB gezielt auf die Hilfsangebote des Weißen Ringes hingewiesen. „Die Kinder und Jugendlichen mit einer besonderen Schutzbedürftigkeit stehen hierbei besonders im Fokus“, sagte Härtel. Zudem können LSB-Mitarbeiter durch die Kooperation Fort- und Weiterbildungsangebote des Partners nutzen.