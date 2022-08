Landesregierung will Energieverbrauch drastisch senken

Hannover - Angesichts der Gasknappheit will die Landesregierung den Energieverbrauch in den rund 2800 Gebäuden des Landes in Niedersachsen für den Herbst und Winter deutlich senken. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) habe diesbezüglich einen Vier-Punkte-Plan vorgelegt, sagte ein Ministeriumssprecher der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Montag): „Darin sind Maßnahmen benannt, die nicht nur das Klima schützen sollen, sondern die auch geeignet sind, mittelfristig den Energieverbrauch der Landesliegenschaften zu reduzieren.“ Dazu gehöre die energetische Sanierung von Gebäuden und eine bessere Nutzung von Flächen.

Beispiele seien Sanierungsmaßnahmen bei der Justizvollzugsanstalt Hannover und der Polizeidirektion Hannover. Das zum Teil erneuerte Dach des Gefängnisses spare voraussichtlich pro Jahr knapp 470.000 Kilowattstunden Energie und 146 Tonnen des Klimagases CO2. Bei der Polizeidirektion sollen sanierte Fenster pro Jahr 202.000 Kilowattstunden Energie und 63 Tonnen CO2 sparen.

Mit einem Leitfaden für Landesbeschäftigte sollen Hinweisen zum Energiesparen am Arbeitsplatz gegeben werde. Auch der Landtag will Energie bei Kühlung, Heizung und Beleuchtung sparen - so wird etwa während der parlamentarischen Sommerpause die Klimaanlage ausgeschaltet.