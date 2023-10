Dresdens Trainer Markus Anfang gestikuliert am Spielfeldrand.

Niesky - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat das Achtelfinale des Sachsenpokals souverän erreicht. Das Team von Trainer Markus Anfang setzte sich bei Eintracht Niesky aus der Landesklasse Ost mit 8:0 (4:0) durch. Dresden tritt in der Runde der letzten 16 am 18. November bei Sechstligist Empor Glauchau an.

Trotz großer Rotation bot Dresdens Trainer Anfang eine namhafte Mannschaft in der Provinz auf. Manuel Schäffler (9. Minute) sorgte früh dafür, dass sich die Hoffnung Nieskys auf eine Überraschung zerschlugen. Robin Meißner (30./40.) und Dennis Borkowski (34.) sorgten noch vor der Pause für die Vorentscheidung. Anschließend trafen Jakob Lewald (63.), erneut Borkowski (70./86.) und Jakob Lemmer (71.).