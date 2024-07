Welche Partei hat ein Programm, das meinen eigenen Meinungen am nächsten kommt? Bei der Frage hilft der Wahl-O-Mat. Üblicherweise wird er online genutzt. In Brandenburg geht es auch anders.

Potsdam - Der Landesjugendring Brandenburg will jungen Wählerinnen und Wählern helfen herauszufinden, welche Parteien Positionen vertreten, die deren eigenen Ansichten am nächsten kommen. Dazu gibt es die Wahlentscheidungshilfe Wahl-O-Mat, die in der Regel online benutzt wird, in Brandenburg vor der Landtagswahl aber auch ohne Internetzugang im Angebot ist, wie der Landesjugendring mitteilte. In der Zeit vom 28. August bis 20. September soll es die Aktion Wahl-O-Mat vor Ort geben, die sich vor allem an Erst- und Jungwähler richtet.

Dabei können die Teilnehmer eine Reihe von vorgegebenen Thesen diskutieren und ihre Zustimmung oder Ablehnung durch Klebepunkte zeigen. Am Ende bekommen sie ein Wahl-O-Mat-Ergebnis errechnet und ausgedruckt. Die Stationen der Tour stehen noch nicht fest.

Der Landesjugendring bietet an, die Aktion Wahl-O-Mat zum Aufkleben zum Beispiel im Rahmen eines Tages der offenen Tür, einer öffentlichen Aktion oder in Jugendeinrichtungen zu organisieren sowie Transport, Aufbau und pädagogische Begleitung zu übernehmen. Vereine, Verbände oder auch Schulen, die Tourstation werden möchten, können sich bis zum 16. Juli online beim Landesjugendring (https://www.ljr-brandenburg.de/wahl-o-mat-2024/) anmelden.

Die Wahlentscheidungshilfe wurde 2002 von der Bundeszentrale für politische Bildung entwickelt und wird für in Deutschland aktuell anstehende Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen angeboten. Üblicherweise können die Nutzer dabei am PC, Laptop oder Smartphone ihre Zustimmung oder Ablehnung zu Thesen aus der aktuellen politischen Debatte signalisieren. Auf dieser Basis wird dann ermittelt, welche Parteien ihren Positionen mehr und welche weniger entsprechen.