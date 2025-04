Hannover - Urlaub mit dem Fahrrad zwischen Nordsee und Harz wird nach Einschätzung des Tourismusmarketing Niedersachsen (TMN) in Zukunft noch gefragter sein. Für diese Annahme gebe es mehrere Gründe, sagte TMN-Geschäftsführerin Meike Zumbrock der Deutschen Presse-Agentur. Eine abwechslungsreiche Natur- und Kulturlandschaft in Niedersachsen sprächen Radurlauber ebenso an, wie das Bedürfnis nach aktiver, naturnaher und klimafreundlicher Mobilität. Gerade der Wunsch klimafreundlich zu reisen, gewinne laut Analysen zunehmend an Bedeutung, sagte Zumbrock.

„Vor diesem Hintergrund gehen wir klar davon aus, dass der Radtourismus in Niedersachsen in Zukunft weiter wachsen wird – als touristisches Zugpferd, das nicht nur wirtschaftlich relevant ist, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Reiselands Niedersachsen leistet“, sagte Zumbrock. Laut der Marketinggesellschaft ist der Radtourismus eines der wichtigsten Marktsegmente für den Landestourismus insgesamt.

Welche Radwanderwege in Niedersachsen beliebt sind

Nach Angaben des Landes gibt es in Niedersachsen mehr als 40 Radfernwege auf mehr als 11.000 Kilometern. Hinzu kommen bis zu 250 Strecken, die sich für Tagestouren anbieten. Die Landesgesellschaft verweist zudem auf Daten der regelmäßig erscheinenden Radreiseanalysen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Demnach zählen der Weser-Radweg und der Elberadweg, die zu großen Teilen durch Niedersachsen verlaufen, regelmäßig zu den beliebtesten Radfernwegen Deutschlands.

Eine Sonderauswertung der ADFC-Radreiseanalyse 2024 speziell für Niedersachsen liefert noch weitere Daten: Demnach generierte der Radtourismus laut TMN 2023 Gesamtausgaben im Land in Höhe von 2,8 und 3,1 Milliarden Euro - das ist das Ergebnis einer Berechnung auf Basis von Ausgaben-Schätzungen von Radtouristen.

Der ADFC-Analyse zufolge gab es 2023 rund 1,6 Millionen Radreisende in Niedersachsen. Mindestens jeder zweite Radreisende war mit einem E-Bike unterwegs. Das Durchschnittsalter der Radwanderer lag bei 55,3 Jahren. Außerdem werden Reisen und Tagesausflüge in Niedersachsen häufiger mit dem Fahrrad von zu Hause aus begonnen als im bundesweiten Vergleich.