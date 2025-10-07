Leinefelde-Worbis - Gut ein halbes Jahr vor der Eröffnung der Landesgartenschau laufen die Organisatoren dem Zeitplan hinterher. „Wir sind nicht genau im Zeitplan“, sagte Geschäftsführer Martin Hauck dem MDR. Es habe starke Niederschläge gegeben, dazu seien Lieferschwierigkeiten gekommen. Die Baumaßnahmen, die mit dauerhaften Anlagen in Verbindung stünden, seien dagegen zu etwa 90 Prozent erledigt, zeigte sich der Geschäftsführer optimistisch. Die Landesgartenschau in Leinefelde-Worbis eröffnet am 23. April kommenden Jahres.