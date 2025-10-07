weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
Eröffnung im April 2026 Landesgartenschau hängt beim Zeitplan hinterher

Regenfälle und Lieferprobleme bringen den Zeitplan ins Wanken. Warum der Geschäftsführer trotzdem an einen gelungenen Start im April glaubt.

Von dpa 07.10.2025, 07:33
So schön wie hier sollen im kommenden Jahr auch die Pflanzen in Leinefelde-Worbis blühen. (Archivbild)
So schön wie hier sollen im kommenden Jahr auch die Pflanzen in Leinefelde-Worbis blühen. (Archivbild) Heiko Rebsch/dpa

Leinefelde-Worbis - Gut ein halbes Jahr vor der Eröffnung der Landesgartenschau laufen die Organisatoren dem Zeitplan hinterher. „Wir sind nicht genau im Zeitplan“, sagte Geschäftsführer Martin Hauck dem MDR. Es habe starke Niederschläge gegeben, dazu seien Lieferschwierigkeiten gekommen. Die Baumaßnahmen, die mit dauerhaften Anlagen in Verbindung stünden, seien dagegen zu etwa 90 Prozent erledigt, zeigte sich der Geschäftsführer optimistisch. Die Landesgartenschau in Leinefelde-Worbis eröffnet am 23. April kommenden Jahres.