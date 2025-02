Nach der Schule etwas Praktisches machen und viel in der Natur sein: Die Landesforsten in Niedersachsen bieten jungen Menschen Plätze für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr.

Clausthal-Zellerfeld - Die Bewerbungen für das Freiwillige Ökologische Jahr 2025/26 starten: In Niedersachsen stehen insgesamt 325 Plätze in 235 Einsatzstellen zur Verfügung. Auch die Landesforsten bieten mehrere Stellen in verschiedenen Einrichtungen an, wie ein Sprecher mitteilte.

Freiwillige unterstützen in vielen Bereichen

Im Waldpädagogikzentrum Weserbergland (WPZ) unterstützen die Freiwilligen die Teams in der Hauswirtschaft, Forstwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit sowie bei waldpädagogischen Aktionen und der Betreuung von Gruppen bei Jugendwaldeinsätzen.

Im Wildpark Neuhaus gehören tägliche Tierpflege und handwerkliche Arbeiten zu den Aufgaben. Dazu kommen Unterstützung bei waldpädagogischen Angeboten und Führungen, Öffentlichkeitsarbeit und eigene Projekte, wie der Sprecher weiter mitteilte.

Etliche Einrichtungen bieten Plätze

Plätze für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in Niedersachsen gibt es auch in Nationalparkhäusern, Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Schulen, Umweltverbänden und -behörden bis hin zu Zoos. Auch Sportvereine sind Teil des Programms.

Das FÖJ ist ein Bildungsjahr, das jungen Menschen die Chance gibt, ein Jahr lang im Umwelt- und Naturschutz mitzuarbeiten und sich zu orientieren. Es richtet sich an alle, die mindestens neun Jahre eine allgemeinbildende Schule besucht haben und zu Beginn höchstens 25 Jahre alt sind. Start ist jeweils am 1. August. Das FÖJ in Niedersachsen gibt es seit 1987.