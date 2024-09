Magdeburg/Wittenberg - Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, hat den Wittenberger Theologen Friedrich Schorlemmer als „streitbare Stimme für Frieden, Demokratie, Gerechtigkeit“ gewürdigt. Mit Schorlemmer verliere die Kirche einen ihrer großen Geister, der in ganz Deutschland eine wichtige Stimme gewesen sei. Er habe ein gutes Gespür dafür gehabt, was zu welcher Zeit zu sagen sei. „Wir könnten ihn gerade heute gut gebrauchen. Er wäre eine Stimme, die gehört wird und die man ernst nimmt.“

Friedrich Schorlemmer ist am Sonntag im Alter von 80 Jahren gestorben. Kramer erklärte, er habe ihn zu seinem Geburtstag in diesem Jahr gesehen, da sei dieser schon auf dem Weg in die andere Welt gewesen. „Wir sind Gott dankbar, dass wir mit Friedrich Schorlemmer jemanden hatten, der so klar für die Botschaft Jesu Christi des Friedens und der Gewaltlosigkeit eingestanden ist.“