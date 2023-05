Dresden - Ein Wolf hat nach Angaben von Experten in einem Ortsteil von Dresden ein Kälbchen gerissen. Wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Dresden am Montag mitteilte, ließen die Verletzungs- und Rissmerkmale die Bewertung zu, dass mit hinreichender Sicherheit der Wolf den Schaden verursacht habe. Die Mitarbeiter der Fachstelle Wolf hatten den Riss am Morgen begutachtet.

Demnach hatten sie im ländlichen Ortsteil Marsdorf eine Rinderherde mit etwa 80 Mutterkühen und Kälbern auf einer Weide im Offenland vorgefunden. Die Herde sei aus der eigentlichen Koppel ausgebrochen und habe auf einer angrenzenden Weidefläche gestanden, hieß es. Der Tierhalter sei durch die suchende Mutterkuh auf den Verlust aufmerksam geworden.