Länderbahn kündigt Einschränkungen in Ostsachsen an

Dresden - Die Länderbahn hat Einschränkungen in Ostsachsen angekündigt. Hintergrund sind Arbeiten an der Vegetation am Gleisbett, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Deshalb komme es von Montag bis Samstag auf allen Linien des Trilex zu Einschränkungen. Die Strecke zwischen Bischofswerda und Neukirch (Ost) bleibe zwischen 10.00 und 16.00 Uhr für den Bahnverkehr gesperrt. In diesem Zeitraum verkehre Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Nach Angaben der Länderbahn hatten in den vergangenen Wochen immer wieder umgefallene Bäume im Gleisbett für Behinderungen und Verspätungen im Ostsachsennetz geführt.

Am 24. Februar führt eine Vollsperrung des Dresdner Hauptbahnhofes ab 4.00 Uhr zu weiteren Behinderungen im Bahnverkehr, hieß es. Die Trilex-Züge beginnen und enden dann in Dresden-Neustadt.