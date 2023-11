Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Magdeburg - Die Feuerwehren in Sachsen-Anhalt sollen künftig mit einer neuen App für Einsätze ausgestattet werden. Das teilte die Staatskanzlei am Dienstag nach der Kabinettssitzung mit. Die App biete den Rettungskräften dabei schnell wichtige Informationen, die sie für die Bewertung und Bewältigung von Einsatzlagen bräuchten.

So beinhalte die App etwa eine Datenbank aller in Deutschland zugelassenen Autos mit Informationen zu Antriebsart, Gefahrenbereichen und möglichen Rettungszugängen. Außerdem könne die App bei Einsätzen mit Gefahrguttransporten per Kamera die Gefahrguttafel erkennen und die relevanten Stoffinformationen anzeigen. Neben einer digitalen Karte beinhalte die App zudem ein Modul, mit dem Atemschutzgeräte verbunden werden können, die dann im Einsatz überwacht werden.

„Nicht nur die Feuerwehr-App, sondern auch die notwendigen Tablets wird das Land kostenfrei zur Verfügung stellen“, erklärte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). Das Land trägt Kosten in Höhe von etwa 210 000 Euro für die Feuerwehr-App und die Anbindung an das Kraftfahrtbundesamt, sowie weitere 1,6 Millionen Euro für die Tablets und einsatztaugliche Hüllen.