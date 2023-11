Magdeburg - Sachsen-Anhalt will die Einführung einer Landzahnarztquote prüfen. Dafür müssten aber verfassungsrechtliche Voraussetzungen erfüllt werden, teilte die Landesregierung am Dienstag nach der Sitzung des Kabinetts mit Vertretern von Ärzten, Krankenkassen und Krankenhäusern mit.

In Sachsen-Anhalt gehen viele Zahnärzte und niedergelassene Fach- und Hausärzte in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Das Land setzt deshalb seit mehreren Jahren bereits auf eine Landarztquote. Die angehenden Medizinerinnen und Mediziner verpflichten sich, nach dem Studium und der anschließenden Facharztweiterbildung für mindestens zehn Jahre in der hausärztlichen Versorgung in unterversorgten oder drohend unterversorgten Regionen im Land tätig zu sein.

Die Erhöhung der Anzahl der Studienplätze sieht die Landesregierung dagegen nicht als erfolgversprechend an, um den Fachräftemangel zu beheben. Es ginge stattdessen darum, die Absolventen im Land zu halten, sagte Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD). Man müsse die jungen Menschen von der Attraktivität des Standortes überzeugen.