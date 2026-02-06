Neue Haltestellen und moderne Info-Systeme: Mit mehr als 900 Projekten will Niedersachsen den öffentlichen Nahverkehr im Land aufwerten.

Die Förderung des Nahverkehrs verteilt sich auf eine Vielzahl von Projekten im ganzen Land. (Symbolbild)

Hannover - Das Bus- und Bahnfahren in Niedersachsen soll attraktiver werden. Wie Verkehrsminister Grant Hendrik Tonne ankündigte, fördert das Land Investitionen in den Nahverkehr dieses Jahr mit rund 110 Millionen Euro. Das soll die Mobilitätswende unterstützen, auch wenn es in einem Flächenland eine besondere Herausforderung sei, für gleichwertige Verhältnisse zu sorgen.

„Die Landesregierung arbeitet kontinuierlich darauf hin, dass im gesamten Land ein hochwertiges, an den Bedürfnissen der Bevölkerung und der Wirtschaft ausgerichtetes Angebot bereitgestellt wird“, sagte der SPD-Politiker. „Mit den Projekten machen wir sichtbar, dass es im Land vorangeht.“

Weniger Förderung als vor einem Jahr

Insgesamt sollen 942 einzelne Projekte gefördert werden. Das mit der Förderung ausgelöste Investitionsvolumen soll sich auf gut 317 Millionen Euro belaufen, wie das Verkehrsministerium mitteilte.

Das Land unterstützt beispielsweise die Erneuerung von Bushaltestellen, Stadtbahnprojekte in Hannover und Braunschweig, bahnhofsnahe Parkplätze für Autos und Fahrräder oder auch Info-Systeme für die Fahrgäste.

Im vergangenen Jahr hatte das Land noch 168 Millionen Euro bereitgestellt.