Eine leerstehende Lagerhalle in Halle brennt. Kurz vorher beobachtet ein Zeuge zwei Jugendliche, die von dem Gelände flüchten.

Lagerhalle in Halle niedergebrannt – Polizei sucht Hinweise

In Halle ist eine leerstehende Lagerhalle vollständig niedergebrannt. (Symbolbild)

Halle (Saale) - Nach dem Brand einer leerstehenden Lagerhalle in Halle ermittelt die Polizei zur Ursache. Die Halle war am Freitagabend gegen halb acht in Flammen aufgegangen und brannte vollständig nieder, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnmeldung für Anwohner im Umfeld herausgegeben – Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben.

Ein Zeuge beobachtete laut Polizei kurz vor Brandausbruch zwei Jugendliche, die mit E-Scootern vom Gelände flüchteten. Die Polizei sucht nun nach den Jugendlichen und bittet mögliche weitere Zeugen um Hinweise. Die genaue Brandursache ist bislang unklar. Auch die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wem die Halle gehört, ist nach Polizeiangaben ebenfalls unbekannt.