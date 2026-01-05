Blankenburg - In Blankenburg im Harz hat eine Lagerhalle gebrannt. Ersten Schätzungen zufolge verursachte das Feuer einen Schaden von rund 50.000 Euro, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, wird derzeit ermittelt. In der etwa sechs mal sechs Meter großen Halle waren nach Angaben eines Polizeisprechers ein Fahrzeug und Werkzeug untergebracht.