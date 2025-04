Auf dem Gelände einer ehemaligen Biogasanlage geraten zwei Lagerhallen in Brand. Die Flammen zerstören landwirtschaftliche Maschinen. Noch ist das Feuer nicht gelöscht.

Surwold - Ein Feuer auf dem Gelände einer stillgelegten Biogasanlage im Landkreis Emsland hat einen Schaden von mindestens einer halben Million Euro verursacht. Verletzt wurde niemand. Zwei Lagerhallen seien am Morgen in dem Ort Surwold in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Flammen zerstörten eine Siliermaschine und mehrere landwirtschaftliche Anhänger. Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert.

Die eigentliche Biogasanlage sei nur leicht beschädigt worden, hieß es. Sie wurde den Angaben zufolge vor längerer Zeit außer Betrieb genommen und wird derzeit als Güllelager benutzt. Die Löscharbeiten mit etwa 80 Einsatzkräften dauerten am Vormittag noch an. Laut einer ersten Schätzung liegt der Schaden zwischen 500.000 und einer Million Euro.