Starke Rauchentwicklung in Sondershausen: In einer Firma hat es im Lager gebrannt. Was die Polizei bislang sagen kann.

Sondershausen - Das Lager einer Firma hat in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) gebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Demnach brach der Brand gegen 07.30 Uhr in der Langen Straße aus. Durch die Flammen sei es zu einer erheblichen Rauchentwicklung gekommen. Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand bis zum frühen Mittag löschen. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf eine fünfstellige Summe im unteren Bereich beziffert. Bisherigen Erkenntnissen nach war das Feuer im Bereich eines Ofens ausgebrochen. Die Ermittlungen dauerten an, erklärten die Beamten.