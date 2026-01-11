Autofahrer können langsam wieder aufatmen: Nach dem Chaos der letzten Tage wird es auf den Straßen in Niedersachsen ruhiger.

Hannover - Nachdem Sturmtief „Elli“ in den letzten Tagen für einige Unfälle und Chaos auf den Straßen gesorgt hat, entspannt sich die Lage in Niedersachsen zunehmend. Die Polizeidirektionen schauen auf eine ruhige Samstagnacht zurück. Das liege besonders daran, dass inzwischen viel weniger Menschen unterwegs seien, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.