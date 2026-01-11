weather heiter
  3. Weniger Unfälle: Lage auf den Straßen Niedersachsens entspannt sich zunehmend

EIL
Weniger Unfälle Lage auf den Straßen Niedersachsens entspannt sich zunehmend

Autofahrer können langsam wieder aufatmen: Nach dem Chaos der letzten Tage wird es auf den Straßen in Niedersachsen ruhiger.

Von dpa 11.01.2026, 10:15
Wenig Verkehr in Niedersachsen. (Archivbild)
Wenig Verkehr in Niedersachsen. (Archivbild) Moritz Frankenberg/dpa

Hannover - Nachdem Sturmtief „Elli“ in den letzten Tagen für einige Unfälle und Chaos auf den Straßen gesorgt hat, entspannt sich die Lage in Niedersachsen zunehmend. Die Polizeidirektionen schauen auf eine ruhige Samstagnacht zurück. Das liege besonders daran, dass inzwischen viel weniger Menschen unterwegs seien, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.