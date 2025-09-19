Die Menschen in Thüringen sollten die Sonne genießen, denn sie kommt nur für kurze Zeit in den Freistaat zurück. Am Sonntag wird es wieder regnerischer.

Ausflüge sollten die Menschen in Thüringen für den Samstag planen - am Sonntag gibt es Schauer. (Symbolbild)

Erfurt - Das Wochenende bringt den Sommer noch einmal nach Thüringen - für kurze Zeit. Am Freitag gibt es viel Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen erreichen 27 bis 29, im Bergland 23 bis 27 Grad.

In der Nacht zum Samstag kühlt es auf 15 bis 9 Grad ab, im Werratal zieht stellenweise Nebel auf. Das Wochenende startet am Samstag mit heiterem, sonnigen und trockenem Wetter. Mit maximal 27 bis 31 - im Bergland 24 bis 27 Grad - wird es noch einmal richtig warm.

Die Temperaturen sinken in der Nacht zum Sonntag auf 18 bis 15 Grad. Am Sonntag verabschiedet sich das Sommerwetter langsam: Wolken ziehen auf, und es kann zu Schauern und Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen bei 23 bis 25, im Bergland zwischen 19 und 22 Grad. In der Südosthälfte kann es vor dem Regen noch wärmer werden. Für Montag ist dann herbstlich-regnerisches Wetter angekündigt.