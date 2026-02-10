Knappe 30 Minuten dauerte das Comeback von Nehemiah Mote. Der Mittelblocker hat sich im Spiel gegen Karlsruhe erneut verletzt und steht vor einer weiteren wochenlangen Pause.

Berlin - Volleyball-Bundesligameister BR Volleys muss erneut mehrere Wochen auf Nehemiah Mote verzichten. Der 32 Jahre alte Mittelblocker, der gerade erst einen Muskelfaserriss auskuriert hatte, zog sich bei seinem Comeback beim 3:0-Sieg gegen die Baden Volleys SSC Karlsruhe eine Verletzung im linken Sprunggelenk zu, wie der Verein mitteilte. Der Australier war am Sonntag im zweiten Satz umgeknickt und musste von Mitspielern vom Feld getragen werden.

Damit verbleiben dem Titelverteidiger auf der Mittelblocker-Position Florian Krage-Brewitz und Matthew Knigge. Zuvor hatte sich schon Jelle Bosma verletzt und fällt für den weiteren Saisonverlauf aus.

Dabei stehen die Volleys vor einem strammen Programm mit fünf Spielen innerhalb von 13 Tagen, beginnend mit dem Auswärtsspiel am Donnerstag bei Guaguas Las Palmas auf Gran Canaria. Dort benötigen die Berliner mindestens einen Punkt, um in die Playoffs der Champions League zu ziehen.