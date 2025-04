Urlaub in Thüringen

Weimar ist am langen Osterwochenende ein beliebtes Ziel für Kurzurlaub. (Archivfoto)

Erfurt - Die Nachfrage nach Ferienunterkünften für einen Oster-Kurzurlaub fällt in Thüringen nach Einschätzung der Tourismusbranche in diesem Jahr teils besser aus als 2024. Hier wirke sich der späte Ostertermin und die damit verbundene Hoffnung auf mildere Temperaturen aus, teilte eine Sprecherin der Thüringer Tourismus GmbH (TTG) auf Anfrage mit. Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen seien schon gut gebucht, es gebe aber regionale Unterschiede. Im Thüringer Wald etwa seien einzelne Hotels an den Feiertagen komplett ausgebucht. Kurzentschlossene fänden aber überall noch Übernachtungsmöglichkeiten.

Ostern gilt traditionell als Saisonstart für den Städtetourismus. In Thüringen betrifft das hauptsächlich Weimar, Erfurt und Eisenach. In der Landeshauptstadt Erfurt, wo laut städtischer Tourismus und Marketing GmbH vor allem die Innenstadthotels gefragt sind, geht noch vor Ostern ein neues Hotel im Stadtzentrum in Betrieb.

Stadtführungen, Volksfeste, Theater

Die Städte locken Osterurlauber mit Gästeführungen, Volksfesten wie dem Erfurter Altstadtfrühling, Theaterbesuchen und Ausstellungen. In Weimar etwa steht in diesem Jahr am Ostersonntag passenderweise wieder einmal Goethes „Faust“ auf dem Spielplan des Deutschen Nationaltheaters. Die meisten Tickets sind schon weg. Auch einige Stadtführungen seien schon ausverkauft, hieß es vom Tourismusbetrieb Weimar GmbH.

In Eisenach seien klassische Altstadtführungen über Ostern „der Renner“, sagte Helga Stange vom Verein der Eisenacher Stadtführer. In Erfurt raten die Touristiker bei Führungen durch die Zitadelle auf dem Petersberg zur rechtzeitigen Voranmeldung.

Im vergangenen Jahr hatte die Tourismusbranche in Thüringen erstmals seit der Corona-Pandemie wieder mehr als zehn Millionen Gästeübernachtungen verzeichnet. 3,9 Millionen Gäste besuchten den Freistaat. Etwa ein Drittel der Übernachtungen entfiel auf Thüringens wichtigstes Urlaubsgebiet, den Thüringer Wald. Die Landeshauptstadt Erfurt kam auf rund eine Million Übernachtungen, Weimar auf knapp 800.000.