Oldenburg - Kurz nach einem Einbruch bei einen Oldenburger Juwelier hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Nach weiteren Tätern werde noch gefahndet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Diebe brachen den Angaben nach in der Nacht auf Donnerstag in das Schmuckgeschäft in der Oldenburger Innenstadt ein.

Laut Zeugenangaben sollen die Täter mit einem Auto gegen die Schaufensterfront des Ladens gefahren und später mit einem anderen Auto und gestohlenem Schmuck geflohen sein. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Dieben und entdeckte das verunfallte Fluchtauto an der Anschlussstelle Kreyenbrück zur Autobahn 28. In der Nähe wurde der Verdächtige festgenommen. Die Beamten gehen von mindestens vier Tätern aus.