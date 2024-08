Nach dem Tod des SPD-Bildungspolitikers Thomas Hartung kehrt eine langjährige Abgeordnete zurück in den Landtag.

Erfurt - Die langjährige SPD-Politikerin Eleonore Mühlbauer kehrt für kurze Zeit als Abgeordnete zurück in den Thüringer Landtag. Die 60-Jährige rückt für den verstorbenen Thomas Hartung nach, wie der Thüringer Landtag mitteilte. Hartung war Ende Juli nach schwerer Krankheit plötzlich gestorben. Die Nachricht von seinem Tod hatte über Parteigrenzen hinweg tiefe Trauer ausgelöst.

Mühlbauer war zwischen 2009 und 2019 Landtagsabgeordnete und Mitglied der SPD-Fraktion. Sie ist studierte Architektin und wohnt in Arnstadt. Ihre Zeit als Abgeordnete dürfte kurz ausfallen: Am 1. September wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt.