Köln - Komiker Kurt Krömer (49) hat in Köln die 100. Folge seines Podcasts „Feelings“ aufgezeichnet. Vor rund 350 Zuschauern in der Volksbühne am Rudolfplatz begrüßte der Berliner seine Kölner Kollegin Carolin Kebekus (44). „Ich hab noch nie im Leben so viele Folgen gemacht wie von diesem Ding“, begrüßte der TV-Moderator sein Publikum.

Der Entertainer, der derzeit auch im sonntäglichen ProSieben-Format „Wer stiehlt mir die Show“ zu sehen ist, startete seinen Podcast vor zwei Jahren. Er sitzt dabei zunächst mit Augenbinde im Studio und weiß nicht, welcher Promi ihn besucht. Premierengast war im November 2022 Musiker Herbert Grönemeyer.

In Köln drehte Krömer den Spieß um: Während er von seinem Gast bereits wusste, mussten die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Beginn eine Augenbinde aufsetzen. Kebekus schenke dem Gastgeber im Laufe des zweistündigen Gesprächs eine rote Clownsnase - um den Karneval zu feiern.

Die Aufzeichnung der Jubiläumsfolge wird am 10. Oktober auf diversen Podcast-Plattformen ausgestrahlt. Eine Woche früher ist sie bereits bei Amazon Music zu hören.