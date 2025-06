Hamburg - Ex-Europameister André Thieme hat zum vierten Mal nach 2007, 2008 und 2011 das deutsche Spring-Derby in Hamburg gewonnen. Auf Paule setzte sich der 50 Jahre alte Reiter aus Plau am See im Stechen des bei der 94. Auflage mit 120.000 Euro dotierten Klassikers durch.

Thieme reichte in einem kuriosen Stechen ein Ritt mit acht Fehlerpunkten zum Erfolg, da der Spanier Esteban Benitez Valle zuvor im Stechparcours mit C the Stars eine Wendemarke nicht beachtet hatte und disqualifiziert wurde. So musste Thieme nur noch ankommen, um das Blaue Band zu gewinnen. Dritter wurde Luxemburger Derby-Debütant Charles Hubert Chiche auf Andaine du Thalie nach dem schnellsten Ritt aller Starter mit vier Strafpunkten.

Zuvor hatten nur Thieme und Benitez Valle im Normalumlauf über den schwersten Parcours der Welt mit 1.230 Meter Länge und 17 Hindernissen Null-Fehler-Ritte hingelegt. Als der 33-jährige Spanier ins Ziel kam, jubelte und feierte er schon mit den etwa 25.000 Zuschauern.

Thieme machte es dem in Hornsmühlen im Kreis Segeberg lebenden Benitez Valle jedoch gleich und legte einen fabelhaften Ritt auf seinem elf Jahre alten Wallach Paule hin. Im Stechen konnte er sich dann Fehler leisten.