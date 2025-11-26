In Deutschland gibt es Gesetze, die selbst Einheimische verblüffen. Es gibt fast nichts, was nicht per Verordnung geregelt ist. Wir haben die skurrilsten Regeln zusammengetragen.

Von nacktem Autofahren bis zu Filmfreigaben: Manche Vorschriften wirken wie aus einer anderen Welt.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Dass es für das Zusammenleben Regeln geben muss, dürfte wohl jedem klar sein. Doch Deutschland wäre nicht Deutschland, wenn es nicht ab und an übers Ziel hinausschießen würde.

Denn wussten Sie, dass bis 2018 laut Artikel 21 Absatz 1 der Landesverfassung von Hessen noch die Anwendung der Todesstrafe bei besonders schweren Verbrechen möglich war?

Theoretisch zumindest. Denn bereits 1949 wurde die Todesstrafe in Deutschland mit Artikel 102 des Grundgesetzes abgeschafft. Gut, dass Bundesrecht stets das Landesrecht bricht.

Wenn der Takt zur Gefahr wird: Warum auf Brücken nicht marschiert werden darf

Das Gesetz wird zunächst kurios, hat jedoch einen wichtigen Grund. In § 27 Absatz 6 der Straßenverkehrsordnung (StVO) heißt es: "Auf Brücken darf nicht im Gleichschritt marschiert werden."

Gleichschritt erzeugt eine Eigenschwingung des Bauwerks, die dazu führen kann, dass Brücken oder sogar Fußballtribünen einstürzen. Je kraftvoller und je länger Soldaten stampfen, desto stärker gerät die Brücke ins Schwingen.

Das Prinzip ist nicht anders als bei einer Gitarrensaite: Hören wir Musik laut genug, beginnt die Saite mitzuschwingen, selbst dann, wenn das Instrument an der Wand hängt. Der kleine, aber feine Unterschied: Eine Saite ist dafür gemacht, eine Brücke hingegen nicht.

Eine solche sogenannte Resonanzkatastrophe ereignete sich 12. April 1831 auf der Broughton Suspension Bridge in England. Verursacht wurde sie durch 74 Soldaten, die im Gleichschritt über die Brücke marschierten. Zum Glück gab es keine Tote, dafür aber ein neues Gesetz.

Achtung Spaßverbot! Diese Filme dürfen an Feiertagen nicht gezeigt werden

Der Karfreitag und der Totensonntag gelten in Deutschland als stille Feiertage. So sind beispielsweise öffentliche Tanz- oder Sportveranstaltungen an diesen Tagen nicht erlaubt.

Ein Verstoß gegen § 13 Abs. 2 Feiertagsgesetz (FTG) kann mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 1.500 Euro geahndet werden. Von wann bis wann das Tanzverbot gilt, ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt.

In Sachsen-Anhalt besteht am Karfreitag ein ganztägiges Tanzverbot, am Volkstrauertag, dem Buß- und Bettag sowie am Totensonntag gilt es von 5 bis 24 Uhr.

Und auch das Ausstrahlen bestimmter Filme an diesen Feiertagen ist untersagt. Das Institut für Freiwillige Selbstkontrolle (FSK) überprüft nämlich nicht nur die Alters-, sondern auch die Feiertagstauglichkeit.

Als unchristlich gelten zum Beispiel "Das Leben des Brian", "Ghostbusters – Die Geisterjäger", "Aliens – Die Rückkehr", aber auch "Vier Fäuste für ein Halleluja" und der Zeichentrickfilm "Heidi in den Bergen".

Nackt oder oben ohne Autofahren: Ist das erlaubt?

Einfach schnell mal vom FKK-Strand mit dem Auto zum nächsten Kiosk fahren – im Prinzip kein Problem in Deutschland. Denn es gibt kein Gesetz, dass bestimmte Kleidung oder generell Kleidung im Pkw vorschreibt.

Das eigene Auto ist nämlich, ähnlich wie die eigene Wohnung, ein privater Raum. Problematischer wird es, wenn man dabei gesehen wird. Das kann als "Belästigung der Allgemeinheit" nach § 118 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) oder als "Erregung öffentlichen Ärgernisses" nach § 183a Strafgesetzbuch (StGB) gewertet werden.

Das Fahren ohne Kleidung ist jedoch nur erlaubt, solange es die Fahrsicherheit nicht beeinträchtigt. Die Regeln gelten übrigens auch für Beifahrer.

Sorry! Keine privaten Atomtests erlaubt

Wär hätte das gedacht? In Deutschland gibt es sogar ein Gesetz, dass es seinen Bürgern verbietet, durch "Freisetzen von Kernenergie eine Explosion" herbeizuführen (§ 307 Abs. 1 StGB).

Mindestens fünf Jahre Freiheitsstrafe drohen bei einem Verstoß gegen das Gesetz. Fraglich ist jedoch, ob es dafür wirklich eine juristische Grundlage gebraucht hätte.

Schwimmen in Abwasserkanälen

Sich an einem heißen Sommertag in der nächstgelegenen Jauchegrube oder in einem Abwasserkanal abzukühlen, ist aus mehreren Gründen keine gute Idee.

Abgesehen davon, dass Abwässer voller Bakterien sind und auch chemische Verunreinigungen enthalten können, ist es in Deutschland auch ohne Genehmigung verboten. Strafbar ist es nach § 324 StGB.

Wer dennoch der Versuchung nicht widerstehen kann und darin schwimmen möchte, sollte sich daher vorher eine Erlaubnis einholen.

Sonnenschirme erlaubt, aber nur in bestimmten Farben

Zu zahlreichen kuriosen Gesetzen, die bundesweit gelten, reihen sich zudem noch lokalspezifische Regelungen. So wie die Altstadtsatzung der nordhessischen Kleinstadt Bad Sooden-Allendorf von 2010.

Laut § 10 Abs. 6 der Satzung sind dort nur ein-, beige-, pastell- oder sandfarbige Sonnenschirme erlaubt. Bunte Schirme oder Schirme mit Werbung: ein No-Go.