Vom Riesenkürbis-Schnitzen bis zur Halloween-Woche: Was Besucher beim Kürbisfestival im Schloss Lichtenwalde erwartet.

Lichtenwalde - Ein Pferd mit Akrobatin, ein Tiger und ein vier Meter hohes weißes Kaninchen - alles aus Kürbissen: Mit diesen und vielen anderen Figuren eröffnet am Samstag das Kürbisfestival im Schlosspark Lichtenwalde bei Chemnitz. Insgesamt 18 Skulpturen aus Tausenden Zier- und Speisekürbissen stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Zirkus“ und sollen den barocken Park in eine farbenfrohe Manege verwandeln.

Wochenlange Arbeit für vier Meter hohe Kürbisfiguren

Die Veranstalter haben dafür wochenlang gebaut und teils mehrere hundert Kürbisse auf Holzgerüste gesteckt. Entstanden sind bis zu vier Meter hohe Figuren - vom Zirkustier bis zum Artisten. Neu sind diesmal ein begehbares Kürbislabyrinth, ein Lehrpfad mit Informationen rund um die Herbstfrucht und ein Strohspielplatz für Kinder.

Auch das Rahmenprogramm setzt auf Familienfreundlichkeit: An den kommenden Wochenenden gibt es Wettbewerbe wie eine Meisterschaft im Kürbiswiegen oder ein Riesenkürbis-Schnitzfestival.

Mitte Oktober sollen zudem Zirkusvorstellungen Besucher anlocken. Zum Finale in den Herbstferien ist eine Halloween-Woche mit Laternenumzügen und Kinderschminken geplant.

Mit dem ÖPNV kostenlos zum Fest

Das Festival läuft bis zum 2. November. Im Eintritt enthalten ist auch der Besuch des Schlosses mit seinen Ausstellungen. Wer seine Tickets online bucht, kann mit Bus und Bahn im Verbundraum Mittelsachsen kostenlos anreisen.