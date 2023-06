Senftenberg - Als Schauspieler gelangte er zu Weltruhm, aber auch als Musiker, Maler und Grafiker ist er bekannt: Über 100 Werke von Armin Mueller-Stahl („Die Manns“, „Oberst Redl“, „Shine“) sind seit Mittwoch im Senftenberger Schloss im Landkreis Oberspreewald-Lausitz zu sehen. Die große Sonderausstellung trägt die Überschrift eines Zitats von ihm: „Alle Kunst will Musik werden“. In Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Lübeck präsentieren die Museen des Landkreises Oberspreewald-Lausitz bis zum 8. Oktober dieses Jahres Gemälde, Malereien und Zeichnungen.

Die zu sehenden Werke stammen nach Angaben des Landkreises aus den letzten Jahren sowie aus der frühen Schaffenszeit des heute 92-Jährigen, darunter besonders wertvolle Unikate auf Leinwand und Papier. Der Künstler machte Musiker, Literaten und Freunde genauso zum Thema seiner Arbeiten, wie Szenen aus Theaterstücken in denen er selbst mitgewirkt hat. Auch zahlreiche Selbstbildnisse sind zu sehen.

In einem Interview mit dem „Süddeutsche Zeitung Magazin“ hatte Mueller-Stahl im vergangenen Jahr gesagt, er halte seinen Beschluss, sich in seinem „letzten Kapitel“ auf die Malerei zu konzentrieren, für richtig. Seit seine Augen auf die kurze Distanz so schlecht geworden seien, sei das Schreiben schwer geworden. „Das Reizvolle an der Malerei ist, dass Sie in Ihrer eigenen Welt leben und sich ein bisschen von den Gräueln der Gegenwart entfernen. Sie kommen zu sich. Und Sie können ganz allein arbeiten.“