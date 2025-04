Zwickau - Erst am vergangenen Wochenende wurde der Skulpturenweg „Purple Path“ als Projekt der Kulturhauptstadt Chemnitz offiziell eröffnet – jetzt ist ein Kunstwerk beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Plastik in Zwickau mit blauer Farbe besprüht. Zudem seien zwei Schiefertafeln an dem Kunstwerk abgebrochen und die Infotafel verbogen worden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Der „Purple Path“ („Lila Pfad“) ist das größte Projekt von Chemnitz als Europas Kulturhauptstadt 2025. Er verbindet die Stadt mit 38 Gemeinden im Umland. Dort können die Arbeiten von 90 Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland angeschaut werden. Der Weg macht die Region zu einem großen Freilichtmuseum.