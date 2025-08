Halle - Künstlerinnen und Künstler können sich erstmals bei der Kunststiftung Sachsen-Anhalt für einen Arbeitsaufenthalt in Island bewerben. Vergeben wird ein Stipendium für den Zeitraum vom 1. August bis 30. September 2026, wie die in Halle ansässige Stiftung mitteilte, die die zweimonatige Residenz in Kooperation mit dem Skaftfell Art Center in Seyðisfjörður ausschreibt. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um eines der wichtigsten Ausstellungshäuser Islands. Das 1998 gegründete Zentrum für bildende Kunst befindet sich im Osten des Inselstaats in der Region Austurland.

Bewerbungen seien bis 29. September dieses Jahres ausschließlich online möglich. Das Arbeitsstipendium sei für freischaffend tätige Künstlerinnen und Künstler aller Sparten im Haupterwerb bestimmt, die ihren Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt haben und berufliche Erfolge nachweisen können, hieß es. Studierende können sich laut Kunststiftung nicht bewerben.

Das Stipendium beträgt monatlich 1.500 Euro, zudem werden Unterbringungs- und Reisekosten sowie die Kosten für die Auslandskrankenversicherung getragen. Auch eine Mobilitätspauschale sei Teil des Stipendiums, hieß es.