Es brodelt und speit. Der „Wörlitzer Vesuv“ tritt wieder in Aktion. Damit wird zugleich ein Jubiläum gefeiert.

Wörlitz - Ein Schauspiel der besonderen Art wird im Wörlitzer Park (Landkreis Wittenberg) geboten: Deutschlands einziger künstlicher Vulkan soll heute (15. August, 21.00 Uhr) und morgen Abend ausbrechen. Die Illusion wird mit großem Aufwand betrieben. Feuer, Wasser, Pyrotechnik und Akustik sorgen für ein beeindruckendes Spektakel. Nach Angaben der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz handelt es sich um den einzigen künstlichen Vulkan in Europa.

Der 17 Meter hohe künstliche Vulkan steht auf der ebenfalls künstlichen Insel Stein am östlichen Ausläufer des Wörlitzer Sees. Die Eruption ist weithin sichtbar. In Aktion trat der Vulkan erstmals am 10. August 1794, dem Geburtstag des Fürsten Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (1740-1817). Dann war es lange Zeit still um den „Vesuv von Wörlitz“. Erst im Jahr 2005 wurde er wieder in Betrieb genommen.

Der Vulkanausbruch wird in diesem Jahr zusammen mit einem mehrstündigen Programm der Höhepunkt des Jubiläumsjahres „25 Jahre Unesco-Welterbe Gartenreich Dessau-Wörlitz“ sein. Der Park mit seinen Seen, Kanälen, dem Schloss, den Tempeln, Häusern und originellen Brücken wurde ab 1764 schrittweise über Jahrzehnte als ersten Landschaftspark im englischen Stil auf dem europäischen Festland angelegt.