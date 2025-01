Potsdam - Wolfgang Mattheuer und Willi Sitte sind ebenso dabei wie Cornelia Schleime und Wolfgang Richter: Das Kunsthaus „Das Minsk“ in Potsdam widmet sich ab 1. Februar in einer Ausstellung den Werken von rund 30 DDR-Künstlern. Es soll auch um den historischen und politischen Kontext gehen, in dem diese Werke geschaffen wurden, wie Kurator Daniel Milnes sagte. Zentral ist dabei das Buch „Ateliergespräche“ des Kunstkritikers Henry Schumann aus dem Jahr 1976, in dem 20 Künstler aus der DDR zu Wort kamen.

Werke aus Sammlung Hasso Plattner

In der Ausstellung „Im Dialog“ werden bis zum 10. August 47 Werke aus der Sammlung Hasso Plattner gezeigt. Einige stammen von den DDR-„Malerfürsten“ Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer, Willi Sitte und Werner Tübke - andere von Künstlern, die der Kulturpolitik der DDR so entgegenstanden, dass sie im Land keine Perspektive mehr sahen. Dazu zählen auch Peter Herrmann oder Günter Firit, die beide Mitte der 80-er Jahre die DDR gen Westen verließen.

DDR-Kunst im Jahr 1976

Auch der Inhalt des Buches „Ateliergespräche“ wird gezeigt. Die Seiten sind offen sichtbar im Ausstellungsraum ausgelegt. Es gehe darum, den Kontext der Zeit besser zu verstehen, sagte Milnes. Für ihn sei die Auseinandersetzung mit dem Buch eine „riesige Bereicherung“ gewesen.

Im Jahr 1976 schien sich die Kulturpolitik der DDR laut Milnes etwas zu entspannen. Allerdings wurde in diesem Jahr auch die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann beschlossen, gegen die mehrere Künstler in einer Petition protestierten. Auch die Selbstverbrennung des Pfarrers Brüsewitz in Zeitz wirkte der Entspannung entgegen.