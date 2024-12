Björn Lüttmann gilt als versierter Gesundheitspolitiker in der Brandenburger SPD-Landtagsfraktion. Bald soll er in ein höheres Amt wechseln.

Potsdam - Mit dem geplanten Wechsel von SPD-Fraktionschef Daniel Keller in die Landesregierung ist Björn Lüttmann nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur als Nachfolger vorgesehen. Der 48-Jährige war in der vorigen Wahlperiode Vize-Fraktionschef und Gesundheitspolitiker. Davor war er Parlamentarischer Geschäftsführer. Der gebürtige Lübecker hat seinen Wahlkreis unter anderem in seiner Wahlheimat Oranienburg.

Das Amt als Parlamentarischer Geschäftsführer soll der Abgeordnete Ludwig Scheetz nach den Informationen behalten. Die künftige Fraktionsspitze muss erst noch gewählt werden, wenn ihr Vorsitzender Keller ins Kabinett wechselt. SPD und BSW wollen heute auf Parteitagen über den Koalitionsvertrag entscheiden. Es wäre die erste Koalition der beiden Parteien in Deutschland.