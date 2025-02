Nürnberg - Miroslav Klose weiß natürlich selbst, was für ein Talent Caspar Jander (21) ist. Das riesige Lob eines Weltmeister-Kollegen für den Shootingstar des 1. FC Nürnberg freut aber auch den Trainer dieses so talentierten defensiven Mittelfeldspielers. Christoph Kramer, mit Klose 2014 Fußball-Weltmeister in Brasilien, hat Jander in einem Podcast nämlich als kommenden Nationalspieler bezeichnet.

„Es ist noch ein Weg dorthin. Er hat jetzt erst die Spiele bei uns Profis gemacht“, sagte Klose vor dem Auswärtsspiel seines 1. FC Nürnberg am Freitag (18.30 Uhr) gegen Hertha BSC mit dem neuen Trainer Stefan Leitl. „Wir sind alle begeistert von dem Jungen und uns macht es genauso viel Spaß, ihm zuzuschauen. Wenn das von außen genauso wahrgenommen wird, ist das umso schöner.“

Jeltsch, Tzimas - Jander?

Jander kam im vergangenen Sommer vom MSV Duisburg aus der 3. Liga nach Nürnberg. Im defensiven Mittelfeld hat sich der U20-Nationalspieler zur Führungskraft entwickelt - und dürfte in absehbarer Zeit den Weg von fränkischen Talenten wie Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) oder Stefanos Tzimas (Brighton & Hove Albion) gehen.

„Es ist unsere Aufgabe, junge Spieler auszubilden und wenn Angebote kommen, ziehen zu lassen“, beschrieb Klose die aus finanzieller Notwendigkeit erwachsene Vereinsstrategie. „In Zukunft wollen wir versuchen, die Talentierten länger hier zu halten. Aber momentan ist das nicht möglich.“

Bis der 1. FC Nürnberg eigene Talente wird halten können und nicht gegen möglichst hohe Ablösesumme ziehen lassen muss, wird noch geraume Zeit vergehen. Das Kurzfristziel der seit drei Spielen siegreichen Franken ist nun der nächste Dreier in Berlin.

Klose: Konzentration auf eigene Mannschaft

„Wir haben uns viel auf uns konzentriert, was wir machen können, damit es Berlin schwer fällt, an den Ball zu kommen“, erläuterte Klose, der sich mit dem Trainerwechsel von Cristian Fiél, zuvor Nürnberg, zu Leitl, zuvor Hannover, nicht zu sehr aufhalten wollte.

„Wir müssen flexibel sein, wir sind auf vieles vorbereitet“, sagte Klose. „Wenn wir bei uns bleiben und uns auf uns konzentrieren, wird das ein richtig gutes Spiel.“