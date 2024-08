Die Sommerferien sind bald zu Ende und für Schülerinnen und Schüler geht der Alltag wieder los. Kultusministerin Julia Willie Hamburg will vorab über die Lage an den Schulen informieren.

In wenigen Tagen beginnt das neue Schuljahr in Niedersachsen. (Archivbild)

Hannover - Vor dem neuen Schuljahr will Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) am Freitag (11.00 Uhr) über die Lage an den Schulen informieren. Bei der Pressekonferenz in Hannover wird die Ministerin voraussichtlich Zahlen vorlegen – etwa dazu, wie viele der ausgeschriebenen Lehrerstellen besetzt sind.

Mit Stand 22. Juli waren es laut Kultusministerium etwas mehr als 1.200 von 1.467 ausgeschriebenen Stellen. Das Ministerium sprach von einem guten Wert.

Man sei zuversichtlich, dass weitere besetzte Stellen in den kommenden Tagen hinzukämen. Das Einstellungsverfahren werde auch über den Schulstart hinaus fortgeführt, hieß es. Kommende Woche Montag startet in Niedersachsen das neue Schuljahr.