Am Montag ziehen noch Gewitter übers Land, aber spätestens ab Donnerstag zeigt sich der Sommer in Niedersachsen. (Symbolbild)

Hannover/Bremen - Niedersachsen und Bremen erwartet zum Wochenbeginn zunächst weiterhin kühles und wechselhaftes Wetter mit Schauern und einzelnen Gewittern. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Pfingstmontag bei einem Mix aus Sonne, Wolken und kurzen Gewittern. Die Temperaturen steigen auf maximal 15 bis 19 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste teils frisch aus westlichen Richtungen.

In der Nacht zum Dienstag lassen die Schauer zunächst nach, bevor in der zweiten Nachthälfte von Westen her neuer Regen aufzieht. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad.

Am Dienstag zeigt sich das Wetter vielerorts stark bewölkt mit anhaltendem Regen, der später in Schauer und örtlich Gewitter übergeht. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 15 Grad auf den Inseln und bis zu 19 Grad im Binnenland. Der Wind dreht von Südwest auf West bis Nordwest und kann an der See vorübergehend stark auffrischen.

Ab Mittwoch über 20 Grad

Nach Angaben des DWD ist am Mittwoch nach wolkigem Start mit Auflockerungen und überwiegend trockenem Wetter zu rechnen. Die Höchstwerte erreichen dann frühlingshafte 20 bis 23 Grad im Binnenland und bis zu 19 Grad an der Küste. In der Nacht zum Donnerstag wird es gering bewölkt bis klar, bei Tiefstwerten von 7 bis 12 Grad.

Der Donnerstag bringt dann viel Sonne und sommerliche Temperaturen: Auf den Inseln steigen die Werte auf bis zu 25 Grad, im Binnenland sind sogar bis zu 28 Grad möglich. Der Wind weht überwiegend schwach, an der Küste gelegentlich aus Ost bis Südost.