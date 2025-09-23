Der Herbst zeigt sich tagsüber freundlich. Nachts können die Temperaturen auf bis zu 0 Grad sinken.

Potsdam - Das Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt weiterhin herbstlich kühl. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet im Tagesverlauf bei wenigen Quellwolken Temperaturen von bis zu 18 Grad. In der Nacht zum Mittwoch soll es auf 6 bis 2 Grad abkühlen, stellenweise rechnet der DWD in Bodennähe auch mit 0 Grad.

Am Mittwoch soll es heiter und trocken werden. Die Höchsttemperaturen bleiben laut DWD bei etwa 18 Grad. Auch die Nacht zu Donnerstag soll bei 7 bis 4 Grad niederschlagsfrei bleiben. Am Donnerstag sinken die Temperaturen tagsüber leicht auf 15 bis 17 Grad. Es soll zumeist trocken bleiben.