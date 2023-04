Die Kühe des Milchviehbetriebes Wemke laufen zum ersten Mal in diesem Jahr auf ihre Weide.

Wiefelstede - Glückliche Kühe genießen die Freiheit: Der Weideaustrieb in Niedersachsen hat im Landkreis Ammerland begonnen. Nachdem sie im Winter nur im Stall standen, können 145 Milchkühe des Milchbetriebs Wemken in Wiefelstede nun wieder auf der Weide grasen, wie eine Sprecherin des Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen am Samstag sagte. Mit Bocksprüngen seien die Kühe auf die Wiese gelaufen und hätten kaum gewusst, „was sie zuerst machen sollen“ - abwechselnd hätten die Tiere das frische grüne Gras gefressen und auf der Weide getobt.

Das Grünlandzentrum setzt sich nach eigenen Angaben für zukunftsfähige Lösungen für eine Landwirtschaft auf Grünland ein und vergibt das Gütesiegel „Pro Weideland“. Ziel sei, die Weidehaltung als naturnahe Haltungsform zu stärken. Der Weideaustrieb sei mit rund 1500 Besuchern geplant worden - die genaue Zahl sei unklar, es sei aber „sehr voll“, sagte die Sprecherin. Mit der Veranstaltung wird symbolisch die Weidesaison eröffnet.

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums in Hannover ist Niedersachsen nach Bayern das wichtigste Milcherzeugerland in Deutschland. Bezogen auf die bundesweite Milchanlieferung wird in dem Land demnach etwa ein Fünftel der Milch produziert. Etwa 45 Prozent der niedersächsischen Kühe hätten zumindest zeitweise Zugang zu einer Weide.