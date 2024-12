In der Küche eines Einfamilienhauses in Plauen hat ein Feuer gewütet. Nachbarn retten die 84-jährige Bewohnerin.

Plauen/Zwickau - Bei einem Küchenbrand ist in Plauen im Vogtland eine 84-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Nachbarn hätten das Feuer bemerkt und die Frau gerettet. Das Feuer in dem Einfamilienhaus im Ortsteil Reinsdorf war aus noch ungeklärter Ursache am Samstagabend ausgebrochen. Die Feuerwehr hat gelöscht. Die Küche sei komplett zerstört worden und das Haus derzeit nicht bewohnbar, hieß es. Der Sachschaden wurde mit 50.000 Euro angegeben.