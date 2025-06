Regelmäßiger Einzelunterricht in Gesang und Instrumentalspiel ist Teil der Ausbildung beim Dresdner Kreuzchor. Das zahlt sich bei den Auftritten des berühmten Ensembles aus - und in Wettbewerben.

Drei Dresdner Kruzianer überzeugten beim aktuellen Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Wuppertal. Tenor Moritz Rühl und Bass Morton Grassau errangen mit maximal 25 Punkten einen ersten Preis in der Kategorie Vokal-Duo, wie der Dresdner Kreuzchor mitteilte.

Zwei weitere Kruzianer in Duos wurden mit zweiten Preisen ausgezeichnet. Insgesamt nahmen fünf Mitglieder des berühmten Ensembles an dem wichtigsten nationalen Musikwettbewerb für junge Talente am vergangenen Wochenende teil. Dafür hatten sich über 1.800 junge Musiker aus ganz Deutschland qualifiziert.