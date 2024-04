Die kroatischen Fußballer kommen während der Europameisterschaft in Neuruppin unter. Der WM-Dritte schlägt das Quartier am Ruppiner See auf.

Neuruppin - Die kroatische Fußball-Nationalmannschaft wird ihr Quartier in Neuruppin während der Europameisterschaft am 9. Juni beziehen. Noch am selben Tag werde ein Willkommensfest in der Kulturkirche stattfinden, teilte die Stadt am Montag mit. Am darauffolgenden Tag ist dann ein öffentliches Training geplant.

Die Mannschaft um Kapitän Luka Modric wird im Volksparkstadion in Neuruppin trainieren. Untergebracht sind die Kroaten im direkt am Ruppiner See gelegenen Resort Mark Brandenburg. Die Stadt liegt rund 85 Kilometer nördlich von Berlin. Auch Hamburg und Leipzig, die anderen Spielorte der Kroaten in der Vorrunde, sind gut erreichbar.

Kroatien wurde in die Gruppe B gelost. In Berlin trifft das Team zunächst auf Spanien (15. Juni), dann in Hamburg auf Albanien (19. Juni) und in Leipzig auf Italien (24. Juni).