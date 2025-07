Atlanta - Für die Münchner Nationalspieler rund um Jamal Musiala kommt es im Viertelfinale der Club-WM gegen Paris Saint-Germain zu einem pikanten Wiedersehen mit Schiedsrichter Anthony Taylor. Der 46 Jahre alte Engländer wurde vom Fußball-Weltverband FIFA für die Partie gegen den Champions-League-Gewinner am Samstag (18.00 Uhr MESZ, Sat.1/DAZN) in Atlanta angesetzt.

Die Begeisterung von Musiala, Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Co. dürfte sich in Grenzen halten. Im verlorenen Viertelfinale der Heim-EM gegen Spanien (1:2) hatte Taylor der deutschen Mannschaft in der Verlängerung beim Stand von 1:1 einen Handelfmeter verweigert, obwohl der Ball nach einem Schuss von Musiala klar gegen die Hand des spanischen Abwehrspielers Marc Cucurella geprallt war.

Kurioserweise jährt sich das Ereignis genau am 5. Juli, also dem Viertelfinal-Tag der Bayern bei der Club WM, zum ersten Mal. Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte unlängst eine Fehlentscheidung zugegeben. In diesem Fall „hätte ein Strafstoß verhängt werden müssen“, hieß es in einem Bericht der UEFA-Schiedsrichterkommission.