  3. Polizeiuniformen: Kritik an Leucht-Reflektoren der Polizisten – „Teletubbies“

Polizeiuniformen Kritik an Leucht-Reflektoren der Polizisten – „Teletubbies“

Uniform-Reflektoren als Gefahr? Berlins Gewerkschaft der Polizei fürchtet, zur einfachen Zielscheibe für Kriminelle zu werden.

Von dpa 20.02.2026, 14:10
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) will weniger leuchtende Reflektoren an den Uniformen. (Archivbild)
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) will weniger leuchtende Reflektoren an den Uniformen. (Archivbild) Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin - Berliner Polizisten sollen nach Meinung ihrer Gewerkschaft nicht mehr so leicht an den gelb leuchtenden Reflektoren an der Uniform erkennbar sein. Man wolle nicht „generell als Teletubbies herumlaufen müssen“, kritisierte die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Gelbe Reflektoren ließen sich bei bestimmten Einsätzen auch mit Klett-Befestigungen an die Uniformen heften und müssten nicht dauerhaft getragen werden.

Durch die ständigen Reflektoren würden Polizisten sonst zur „perfekten Zielscheibe“ für die organisierte Kriminalität und Terroristen, teilte die GdP mit. „Die Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen ist wichtiger als der politische Wunsch nach übertriebener Sichtbarkeit.“ Zudem ließen sich die Reflektoren kaum reinigen und würden im Sommer Insekten fast magnetisch anziehen. 

Zudem forderte die GdP mehr Schutz gegen Messerangriffe in Form von „Stichschutzschal, Schnittschutz-Handschuhen und stichschutzhemmenden Elementen für besonders gefährdete Körperbereiche“.