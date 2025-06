Wegen der Beseitigung eines Granatkopfes mussten sich Bahnreisende am Vormittag auf Einschränkungen einstellen. Inzwischen rollt der Verkehr wieder.

Kriegsmunition in Lübbenau gesprengt

Lübbenau - In Lübbenau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) ist am Mittag Kriegsmunition gesprengt worden. Für die Beseitigung des sogenannten Flakgranatengefechtskopfs wurden am Morgen die Bahnstrecken zwischen Cottbus und Lübbenau und Richtung Senftenberg gesperrt werden, wie die Stadt mitteilte. Auch mehrere Straßen und eine Gartenanlage lagen im Sperrgebiet. Wohnungen mussten nicht evakuiert werden.

Kurz nach der Sprengung wurden die Sperrungen den Angaben zufolge aufgehoben. Der Bahn- und Straßenverkehr rolle inzwischen wieder, teilte die Stadt mit. Die Munition war bei Bauarbeiten entdeckt worden.