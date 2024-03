Die Füchse Berlin wollen die Vorentscheidung im Rennen um die deutsche Handball-Krone. Sportvorstand Kretzschmar lobt den Gegner aus Magdeburg und appelliert an seine Spieler.

Berlin - Sportvorstand Stefan Kretzschmar von den Füchsen Berlin erwartet im Topspiel der Handball-Bundesliga beim SC Magdeburg „einen fantastischen Showdown“ von besonderer Brisanz. „Da wird Druck sein, die Hütte wird ab der ersten Sekunde brennen. Sie hätten wahrscheinlich auch 30.000 Tickets verkaufen können. Entscheidend wird sein, wie wir das annehmen. Du musst der Kulisse gewachsen sein“, sagte der ehemalige Nationalspieler der Deutschen Presse-Agentur.

Vor dem Duell am Sonntag (16.00 Uhr/Dyn/rbb und MDR) liegen die Füchse mit 41:5 Punkten an der Spitze. Verfolger Magdeburg (38:6) könnte den Druck auf den Hauptstadtclub aber mächtig erhöhen. „Magdeburg ist sicherlich das Maß aller Dinge in den letzten Jahren. Sie sind vielleicht die stärkste Mannschaft der Welt“, lobte Kretzschmar.

Berlins Hoffnungen auf einen Sieg ruhen vor allem auf Rückraumspieler Mathias Gidsel. Mit 186 Toren ist der Däne zweitbester Werfer der Liga. „Für mich ist Mathias Gidsel momentan der beste Spieler der Welt, aber Magdeburg ist die beste Mannschaft der Welt. Und Mathias Gidsel alleine wird dieses Spiel nicht gewinnen. Magdeburg wird sich sehr, sehr viel und gut mit ihm beschäftigen“, sagte Kretzschmar.