Leipzig - Am 35. Jubiläumstag des Falls der Berliner Mauer hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zum Zusammenhalt in der deutschen Gesellschaft aufgerufen. „Der 9. November 1989 ist der glücklichste Tag unserer deutschen Geschichte und viele von uns sind dabei gewesen“, sagte Kretschmer laut einer Mitteilung. „Lassen Sie uns gemeinsam aus dieser gemeinsamen Geschichte auch wieder eine positive Zukunft gestalten.“

Vieles sei gelungen, aber man sei noch nicht am Ende. „Es gibt die blühenden Landschaften, aber es gibt auch noch die Unterschiede“, sagte der Ministerpräsident. In Stadt, Land und Bund werde daran gearbeitet, in den kommenden Jahren noch viel mehr zu erreichen. Auch heute nach den schwierigen Zeiten um Corona, Krieg und Energiepolitik gehe es darum, zu zeigen: „Wir sind ein Volk.“ Verschiedene Meinungen gehörten zusammen, man habe sich die Freiheit erkämpft, diese zu haben, so Kretschmer.