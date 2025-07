Sachsens Regierungschef hat sich am Nachmittag selbst ein Bild von der Lage in der Gohrischheide gemacht.

Zeithain - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat den Einsatzkräften in der Gohrischheide für ihre Kraft und Entschlossenheit bei der Bekämpfung des Waldbrandes gedankt. In dieser Zeit merke man, was Zusammenhalt bedeute, sagte der CDU-Politiker am Nachmittag.

Die Gohrischheide liege in einer munitionsverseuchten Region, deswegen sei es schwer, die Waldbrände dort zu löschen. Kretschmer sicherte die Unterstützung des Bundes und des Freistaates zu und mahnte zugleich, dass man aus diesen Situationen lernen müsse. Ähnliche Brände würden in den nächsten Jahren immer wieder vorkommen. „Wir müssen technisch und personell aufrüsten“, so Kretschmer.

Laut Landrat Ralf Hänsel ist es den Einsatzkräften gelungen, ein Übergreifen des Feuers über die Bahnlinie von West nach Ost zu verhindern. Zwei Stellen machten derzeit weiterhin Probleme: Unter anderem der Ort Heidehäuser, der bereits am Mittwochabend evakuiert wurde, sowie der Schutz der Biogasanlage bei Lichtensee. Sie sei bis Mittwochabend in großer Gefahr gewesen, die Helfer hätten aber ein Übergreifen der Flammen verhindert.