Kreisjägermeister untersagt Jagen in der Region Hannover

Hannover - Das Jagen in der Region Hannover ist wegen der angespannten Hochwasserlage vorerst verboten. Der Kreisjägermeister habe die sogenannte Notzeit ausgerufen, die das Ausüben der Jagd unzulässig macht, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung der Region Hannover.

Die Notzeit sei auf die Dauer der Hochwassersituation begrenzt und werde kurzfristig auch wieder aufgehoben. Auch an die Bevölkerung appellierte die Region Hannover: Die Hochwassergebiete sowie die zur Verfügung stehenden Rückzugsgebiete des Wildes sollen insbesondere mit Hunden gemieden werden.