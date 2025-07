Kitzbühel - Die kurze Zeit mit den Stars von Bayern München bei der Club-WM hat bei Hertha-Neuzugang Maurice Krattenmacher mächtig Eindruck hinterlassen. „Die Erfahrung war unbeschreiblich. Ich konnte sehr viel mitnehmen, sehr viel lernen. Das werde ich niemals vergessen“, sagte der 19-Jährige, der noch während des Turniers per Leihe zum Fußball-Zweitligisten nach Berlin kam, im Trainingslager in Österreich.

„Auch wie gut ich aufgenommen worden bin, mit den Besten der Besten trainieren zu dürfen, in der Kabine zu sein“, sagte er. Zu einem Einsatz kam Krattenmacher, der Jamal Musiala als Vorbild hat, in den USA nicht.

Hoffnungsträger für Herthas Offensive

Der Offensivspieler war im vergangenen Sommer aus Unterhaching zum Rekordmeister gewechselt, wurde aber direkt an Zweitligist Ulm ausgeliehen und überzeugte dort. Jetzt soll er bei der Hertha erneut Spielpraxis sammeln und den nächsten Schritt machen.

„Das ist eine große Ehre, für Hertha spielen zu dürfen. Und ich glaube, es ist einfach sinnvoll, noch mal einen kleinen Zwischenstep zu machen. Damit ich dann im besten Fall früher oder später ganz oben eingreifen kann“, sagte der Kreativspieler.

In den ersten Einsätzen zeigte er schon vielversprechende Ansätze, insbesondere im Zusammenspiel mit Herthas Torjäger Fabian Reese. „Fabi ist ein Top-Typ auf dem Platz, neben dem Platz“, sagte Krattenmacher. Aber er glaube, „in der Liga wird es noch mal einen Tick schwerer und da zeigt sich es dann, wie gut man sich versteht.“

Doppel-Test am Sonntag

In Kitzbühel arbeiteten am Samstag drei angeschlagene Feldspieler unterdessen noch individuell. Neuzugang Paul Seguin, Außenverteidiger Deyovaisio Zeefuik und Abwehrspieler Linus Gechter blieben am Morgen im Hotel und trainierten dort, während ihre Kollegen die zweite Einheit in Kitzbühel absolvierten. Am Nachmittag sollen die drei auf den Trainingsplatz zurückkehren.

Ersatztorwart Marius Gersbeck machte nach seiner Schulter-Operation noch kein torwartspezifisches Training mit. Aus Berlin reist U23-Akteur Julius Gottschalk (18) nach, um die Reihen weiter aufzufüllen. Am Sonntag werden auch die Nachwuchsspieler Kennet Eichhorn und Burak Özkanli, die noch an einem Turnier der U19 der Berliner teilnehmen, in Österreich erwartet. Dann steht auch der Doppeltest gegen Bröndby IF (13.30 Uhr) und Istanbul Basaksehir FK (18.30 Uhr) an.